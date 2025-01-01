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Отель «Онегин»
Отель «Онегин»
Напомним о выходе в прокат
комедия
анимация
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2025
Производство
Studio M.I.R.
Другие названия
Onegin Hotel, Отель «Онегин»
Режиссер
Ирина Евтеева
В ролях
Любовь Казарновская
Сергей Бызгу
Артур Ваха
Анастасия Филиппова
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