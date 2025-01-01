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Постер мультфильма Туган Батыр
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Киноафиша Фильмы Туган Батыр

Туган Батыр

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О фильме

Юный Туган Батыр — умный, добрый и смелый мальчик. Именно Тугану за его большое и доброе сердце дано владеть волшебным Кольцом Зихгир, в котором заключена сила победы над злым волшебником Сарыканом, — так распорядился мудрый волшебник и учитель Алим Бабай. Герои живут в мире условного Средневековья с элементами фэнтези. Здесь наравне с людьми действуют духи, существуют таинственные чудища и сказочные спасители (Шурале, Ал бысты, Ак буре). Любознательный и смелый Туган Батыр, которому суждено стать защитником родного края, борется со злом во всех его проявлениях, прибегая как к собственным силам и смекалке, так и к волшебным артефактам, которые не случайно достались именно ему. В сказке присутствуют настоящие легенды и мифы, показаны традиционный уклад, культура и фольклор. В каждом эпизоде Туган Батыр встречается с новой опасностью, потому что коварный Сарыкан неустанно ищет способ вернуть себе свою силу. Туган и его друзья защищают родной край и от врагов, и от духов и сказочных существ из сказочного фольклора. А главное — они сохраняют верность, дружбу и народные традиции.

Страна Россия
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Наталья Нилова
Наталья Нилова
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