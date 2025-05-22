Документальный проект «Манифест мечты» – это бережное кинематографическое non-scripted исследование и арт-инструкция к подросткам, написанная с их помощью. В объективе камер подростки со всей России становятся голосами своего поколения и раскрывают самые сокровенные тайны: чего хотят, о чем мечтают и во что верят. Как понять тех, чей сегодняшний бунт против обыденности станет завтрашней нормой? В объективе «Манифеста мечты» – жизнь и судьба современных подростков, строящих будущее, в котором мы будем жить.