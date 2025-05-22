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Киноафиша Фильмы Манифест мечты

Манифест мечты

6+
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О фильме

Документальный проект «Манифест мечты» – это бережное кинематографическое non-scripted исследование и арт-инструкция к подросткам, написанная с их помощью. В объективе камер подростки со всей России становятся голосами своего поколения и раскрывают самые сокровенные тайны: чего хотят, о чем мечтают и во что верят. Как понять тех, чей сегодняшний бунт против обыденности станет завтрашней нормой? В объективе «Манифеста мечты» – жизнь и судьба современных подростков, строящих будущее, в котором мы будем жить.

Манифест мечты - трейлер
Манифест мечты  трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 22 мая 2025
Премьера в мире 22 мая 2025
Режиссер
Анатолий Доброжан
Все актеры и съемочная группа

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Новости о фильме
Состоялась цифровая премьера документального фильма о современных подростках «Манифест мечты»
Состоялась цифровая премьера документального фильма о современных подростках «Манифест мечты» Производством занимался Продюсерский центр «Вдохновители».
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22 мая 2025 18:43
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Манифест мечты - трейлер
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Кадры из фильма
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