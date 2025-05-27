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Киноафиша Фильмы Stranger

Stranger

Stranger
Напомним о выходе в прокат
Пойду 5
Не пойду 1
Страна Казахстан
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 мая 2025
Дата выхода
27 мая 2025 Казахстан 12+

Рейтинг фильма

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Алима Есенбай 3 июня 2025, 21:04
Ии жаным сол кушты барлығы
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