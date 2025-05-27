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Страна
Казахстан
Год выпуска
2025
Премьера в мире
27 мая 2025
Дата выхода
27 мая 2025
Казахстан
12+
Рейтинг фильма
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Алима Есенбай
3 июня 2025, 21:04
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