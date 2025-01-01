Меню
Фильмы
Суровая жизнь
Кадры из фильма «Суровая жизнь»
Кадры из фильма «Суровая жизнь»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
На первом месте — свежий хит HBO: 5 популярных сериалов, которые смотрят на этой неделе
«Зритель ощущает себя в самом центре катастрофы»: новый фильм с МакКонахи основан на реальных событиях
Так все же это Данила Багров был в «Сестрах» или рандомный бандит: вот как этот момент объяснял сам Бодров
Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»
Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?
Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»
На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото)
«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»
Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?
«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп
Стала козлом отпущения: реальную Хюррем в Турции обвинили во всех грехах — и как здесь замешан сериал «Великолепный век»
