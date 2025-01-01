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Киноафиша Фильмы Американка

Американка

Americana 18+
Напомним о выходе в прокат
Американка - trailer
Американка  trailer
Страна Канада / США / Люксембург
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Производство BRON Studios, Creative Wealth Media Finance, Hercules Film Fund
Другие названия
Americana, National Anthem
Режиссер
Tony Tost
В ролях
Сидни Суини
Сидни Суини
Тоби Хасс
Тоби Хасс
Пол Уолтер Хаузер
Пол Уолтер Хаузер
Занн МаКларнон
Занн МаКларнон
Эрик Дэйн
Эрик Дэйн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Американка - trailer
Американка Trailer
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