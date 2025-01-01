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Американка
Американка
Americana
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
комедия
криминал
Американка
trailer
trailer
Страна
Канада / США / Люксембург
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2023
Производство
BRON Studios, Creative Wealth Media Finance, Hercules Film Fund
Другие названия
Americana, National Anthem
Режиссер
Tony Tost
В ролях
Сидни Суини
Тоби Хасс
Пол Уолтер Хаузер
Занн МаКларнон
Эрик Дэйн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
6
IMDb
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