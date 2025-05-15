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Периште

Периште 12+
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О фильме

Семилетняя Айка — светлый, добрый ребёнок с характером ангела — оказывается больна неизлечимой болезнью, и ей осталось жить совсем немного. По словам врачей, девочке нужно избегать стресса и любых негативных эмоций. Её самая большая мечта — встретиться с отцом и помирить его с мамой. И это желание сбывается: отец, которого она никогда не видела, возвращается в её жизнь, воссоединяется с семьёй — Айка безмерно счастлива.  Но вместе с отцом в её жизнь приходят и тяжёлые испытания. Его несправедливо арестовывают, а сама Айка теряет самого близкого человека — бабушку Сабиру. Чтобы спасти отца, девочка встречается с бандитами, которые впоследствии похищают её. Её жизнь наполняется болью, страданиями, стрессом и тревогами. Деньги на операцию удаётся собрать, но впереди семью Айки ждёт новое тяжёлое испытание. Фильм рассказывает о ценности семьи, настоящем человеколюбии и глубокой связи между отцом и дочерью.

Страна Кыргызстан
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 15 мая 2025
Дата выхода
15 мая 2025 Кыргызстан 12+
В ролях
Женишбек Сманов
Айнура Качкынбек кызы
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