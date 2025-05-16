Кришнамоорти, более известный как Кисса, - страстный киноман, обозревающий фильмы. Однажды ему звонят из кинотеатра с привидениями и приглашают на специальное шоу. Во время просмотра фильма ужасов вместе с любимым человеком и членами семьи они застревают и не могут выйти. История рассказывает об их захватывающем и опасном путешествии, чтобы вернуться в реальность.
СтранаИндия
Продолжительность2 часа 30 минут
Год выпуска2025
Премьера в мире16 мая 2025
Дата выхода
16 мая 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире$47 404
ПроизводствоHandmade films, Niharika Entertainment, The Show People
Другие названия
DD Next Level, Devil's Double Next Level, Dhiluku Dhuddu: Next Level - Devil's Double