Кришнамоорти, более известный как Кисса, - страстный киноман, обозревающий фильмы. Однажды ему звонят из кинотеатра с привидениями и приглашают на специальное шоу. Во время просмотра фильма ужасов вместе с любимым человеком и членами семьи они застревают и не могут выйти. История рассказывает об их захватывающем и опасном путешествии, чтобы вернуться в реальность.

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