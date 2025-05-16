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Киноафиша Фильмы DD Next Level

DD Next Level

DD Next Level
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О фильме

Кришнамоорти, более известный как Кисса, - страстный киноман, обозревающий фильмы. Однажды ему звонят из кинотеатра с привидениями и приглашают на специальное шоу. Во время просмотра фильма ужасов вместе с любимым человеком и членами семьи они застревают и не могут выйти. История рассказывает об их захватывающем и опасном путешествии, чтобы вернуться в реальность.
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 16 мая 2025
Дата выхода
16 мая 2025 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $47 404
Производство Handmade films, Niharika Entertainment, The Show People
Другие названия
DD Next Level, Devil's Double Next Level, Dhiluku Dhuddu: Next Level - Devil's Double
В ролях
Гаутам Менон
Сантханам
Redin Kingsley
К. Селварагхаван
Мотта Раджендран
Nizhalgal Ravi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
5.1 IMDb
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