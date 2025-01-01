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Золовка
Золовка
Baldiz
Напомним о выходе в прокат
комедия
О фильме
С одной стороны — старшая сестра, милая, но ревнивая, с другой — младшая сестра, готовая на всё ради любви, а между ними — беспомощный зять, оказавшийся в центре этой драмы...
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Страна
Турция
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2025
Бюджет
1 000 000 TRL
Сборы в мире
$28 532
Производство
Berton Medya Yapim
Другие названия
Baldiz, Baldız
Режиссер
Hamdi Alkan
В ролях
Aysegul Asar
Damla Aslanalp
Oya Basar
Асуман Дабак
Pedro Karami
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
2.9
Оцените
10
голосов
3.1
IMDb
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