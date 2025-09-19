Меню
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Комбинации и отношения
Комбинации и отношения
Combinatii si Relatii
комедия
Комбинации и отношения
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
19 сентября 2025
Дата выхода
19 сентября 2025
Румыния
Производство
Vidra Productions
Другие названия
Combinatii si Relatii
Режиссер
Letitia Rosculet
В ролях
Матей Дима
Stefan Iancu
Irina Noaptes
Mihaela Velicu
Anastasia Florea
Все актеры и съемочная группа
