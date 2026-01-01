Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Назира Мамбетова
Nasira Mambetova
Киноафиша
Персоны
Назира Мамбетова
Назира Мамбетова
Nasira Mambetova
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.2
Белый пароход
(1975)
6.9
Курманжан Датка — королева гор
(2014)
6.9
Өч
(2025)
Фильмография Назира Мамбетова
Мастан
Мастан
ужасы
2026, Кыргызстан
6.9
Өч
Өч
триллер, драма
2025, Кыргызстан
Смотреть трейлер
Месть
Өч
триллер, драма
2025, Кыргызстан
6.6
Сулейман Гора
Sulayman too
драма
2018, Россия
6.9
Курманжан Датка — королева гор
Kurmanjan datka
биография, боевик
2014, Кыргызстан
7.2
Белый пароход
Белый пароход
драма
1975, СССР
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