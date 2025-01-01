Документальный проект посвящен памяти российского дизайнера и основателя школы Fashion Factory Людмилы Норсоян. В своей работе Людмила использовала редкие виды шелка и кашемира с добавлением различных природных материалов, таких как уголь и серебро. Норсоян считалась приверженцем лаконичности, в её одежде преобладали прямые линии, а любимым материалом был поликолон. В последние годы жизни дизайнер боролась с онкологией, но выбраться из тяжелейшей депрессии ей помогли друзья. Несмотря на тяжелый недуг, «королева российского трикотажа» до последних дней жизни активно занималась благотворительностью, пытаясь с помощью своей работы привлечь внимание общества к проблемам онкобольных. В этом фильме Людмила открыто рассказывает о своей жизни и делится секретами мастерства.