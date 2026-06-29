Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Werwulf
Werwulf - Trailer
Kinoafisha Films Werwulf

Werwulf

, 2026
Werwulf
USA / Horror
Trailers
Going 1
Not going 0
Poster of Werwulf
Going 1
Not going 0
Werwulf - Trailer
Werwulf  Trailer

Synopsis

A werewolf horror film set in 13th century England with dialogue true to the time period. Details TBA.

Cast

Willem Dafoe
Willem Dafoe
Aaron Taylor-Johnson
Aaron Taylor-Johnson
Lily-Rose Melody Depp
Lily-Rose Melody Depp
Bodhi Rae Breathnach
Bodhi Rae Breathnach
Ralph Ineson
Ralph Ineson
Jack Morris
Jack Morris
Ritchi Edwards
Leper With Mask
John Heartstone
Villager
Maisie Greenwood
Blind Woman Pilgrim
Valeriia Karaman
Nicky Paul
Kate Dickie
Kate Dickie
Weeping Woman
Director Robert Eggers
Writer Robert Eggers, Sjón
Composer Robin Carolan
Cast and Crew

Film details

Country USA
Production year 2026
World premiere 25 December 2026
Release date
21 January 2027 Argentina
1 January 2027 Australia
21 January 2027 Brazil
25 December 2026 Canada
31 December 2026 Czechia
30 December 2026 France
7 January 2027 Germany
25 December 2026 Great Britain
31 December 2026 Hungary
1 January 2027 Italy
1 January 2027 Latvia N16
7 January 2027 Singapore
8 January 2027 Spain
1 January 2027 Sweden 15
1 January 2027 Turkey
25 December 2026 USA
7 January 2027 Ukraine
Production Focus Features, Maiden Voyage Pictures, SKY Studios
Also known as
Werwulf, Licántropo, Lobis-Homem, Vérfarkas, Werwulf: Ma Sói, Вукодлак, 人狼沃武夫

Film rating

0.0
Rate 0 vote

Film Trailers

All trailers
Werwulf - Trailer
Werwulf Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more