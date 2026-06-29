Film details
Country
USA
Production year
2026
World premiere
25 December 2026
Release date
|21 January 2027
|Argentina
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|1 January 2027
|Australia
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|21 January 2027
|Brazil
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|25 December 2026
|Canada
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|31 December 2026
|Czechia
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|30 December 2026
|France
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|7 January 2027
|Germany
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|25 December 2026
|Great Britain
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|31 December 2026
|Hungary
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|1 January 2027
|Italy
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|1 January 2027
|Latvia
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|N16
|7 January 2027
|Singapore
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|8 January 2027
|Spain
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|1 January 2027
|Sweden
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|15
|1 January 2027
|Turkey
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|25 December 2026
|USA
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|7 January 2027
|Ukraine
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Production
Focus Features, Maiden Voyage Pictures, SKY Studios
Also known as
Werwulf, Licántropo, Lobis-Homem, Vérfarkas, Werwulf: Ma Sói, Вукодлак, 人狼沃武夫