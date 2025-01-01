Зрители пишут восторженные отзывы, 90% критиков одобряют: в «Ночной смене» показали ад, который медики называют работой

А что за форма у Голощекина в сериале «Граница. Таежный роман»? И почему он в ней ходит все время?

Даже с днем рождения Серкана все напутали: 4 глупых ляпа в «Постучись в мою дверь», которые бесят фанатов

На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали

«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма

«Ради таких красавиц начинают войны»: реальная Нурбану была краше Хюррем и Махидевран вместе взятых — ИИ-портрет по описаниям хасеки это подтверждает

Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара»

В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили)

Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм

Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени