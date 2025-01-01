Этот документальный проект рассказывает зрителю о радости жизни в большой и дружной семье. Нам предстоит поближе познакомиться с несколькими многодетными семьями и увидеть их быт изнутри. После просмотра этого проекта вряд ли кому-то захочется продолжать поддерживать устаревшие установки о том, что многодетные родители не могут жить полной и разносторонней жизнью! Однако герои этого фильма, впустившие съемочную группу в свой дом всего на один день, точно не пытаются кого-то переубедить. А между тем обычному зрителю крайне сложно удержаться и не вовлечься в уютную атмосферу и теплоту взаимоотношений, которые царят в каждом из этих больших и счастливых семейств!