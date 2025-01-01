Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Это все ваши?
1 постер
Киноафиша Фильмы Это все ваши?

Это все ваши?

Это все ваши? 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Этот документальный проект рассказывает зрителю о радости жизни в большой и дружной семье. Нам предстоит поближе познакомиться с несколькими многодетными семьями и увидеть их быт изнутри. После просмотра этого проекта вряд ли кому-то захочется продолжать поддерживать устаревшие установки о том, что многодетные родители не могут жить полной и разносторонней жизнью! Однако герои этого фильма, впустившие съемочную группу в свой дом всего на один день, точно не пытаются кого-то переубедить. А между тем обычному зрителю крайне сложно удержаться и не вовлечься в уютную атмосферу и теплоту взаимоотношений, которые царят в каждом из этих больших и счастливых семейств!

Страна Россия
Продолжительность 56 минут
Год выпуска 2024
Производство Bokovsfactory
Другие названия
Eto vse vashi?, Это все ваши?
Режиссер
Михаил Шептун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Это все ваши?
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
3 причины, почему Уэнсдэй из 90-х была лучше: Дженна Ортега с ней и рядом не стояла
Netflix снова лезет в скандал: в октябре выйдет второй сезон аниме с запятнанной репутацией
Кажется, знаете Арью и Сансу? В книгах они другие: 10 персонажей «Игры престолов», которых сериал изменил до неузнаваемости
Фанаты спорили годами, а ИИ решил за секунды: назвал 5 лучших турдизи всех времен — тут и забытый триллер 2009-го, и культовый детектив
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»
Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу
«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь
Старая криминальная драма с Кирой Найтли неожиданно вернулась в топы зарубежного стриминга — у фильма всего 30% «свежести» на Rotten Tomatoes
Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве
Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше