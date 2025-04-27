Горная невеста
– Молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда.
Многие критики сравнивают фильм с «Маленькими женщинами» Луизы Мэй Олкотт. Итальянский фильм тоже история взросления девочек на фоне войны, только не Севера и Юга, а Второй мировой. В фильме участвуют в основном непрофессиональные актеры, реальные жители Вермильо (это оригинальное название фильма), что создает ощущение документального погружения в истории живых людей.
Прекрасен визуальный ряд, воссозданный оператором Михаилом Кричманом, снимавшим с Андреем Звягинцевым «Левиафана», «Нелюбовь» и «Елену». Холодно-синеватая палитра картины как нельзя лучше передает красоту северной Италии, завораживающих альпийских видов: и лугов, и гор, и рощиц. Удивительно, но портрет почти исчезнувшего сельского образа жизни очень напоминает жизнь наших кавказских горных деревушек.
