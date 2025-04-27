Меню
Горная невеста - дублированный трейлер
Горная невеста. Дублированный трейлер

Горная невеста. Дублированный трейлер

Дата публикации: 29 января 2025
Горная невеста – Молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда.
bolgova22 27 апреля 2025, 18:15
Оценка
Фильм осень понравился,красивый чувственный, созерцательный
27 апреля 2025, 18:15 Ответить
ikolmogorova 27 августа 2025, 22:25
Второй игровой фильм Мауры Дельперо после «Материнского инстинкта», получил Приз Большого жюри на Венецианском МКФ. и был номинирован на «Золотой глобус», и также выдвигался Италией на «Оскар». Перед зрителями проходят истории трех сестер — Флавии, Ады и Лючии: каждая переживает личностное и сексуальное пробуждение, каждая вносит свою протестную ноту и отстаивает свой путь в мире патриархата.
Многие критики сравнивают фильм с «Маленькими женщинами» Луизы Мэй Олкотт. Итальянский фильм тоже история взросления девочек на фоне войны, только не Севера и Юга, а Второй мировой. В фильме участвуют в основном непрофессиональные актеры, реальные жители Вермильо (это оригинальное название фильма), что создает ощущение документального погружения в истории живых людей.
Прекрасен визуальный ряд, воссозданный оператором Михаилом Кричманом, снимавшим с Андреем Звягинцевым «Левиафана», «Нелюбовь» и «Елену». Холодно-синеватая палитра картины как нельзя лучше передает красоту северной Италии, завораживающих альпийских видов: и лугов, и гор, и рощиц. Удивительно, но портрет почти исчезнувшего сельского образа жизни очень напоминает жизнь наших кавказских горных деревушек.
27 августа 2025, 22:25 Ответить
7.0 Горная невеста
Горная невеста драма, исторический, 2024, Бельгия / Франция / Италия
