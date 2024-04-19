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Постер фильма Охота
Постер фильма Охота
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.9
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Киноафиша Фильмы Охота

Охота

Jakt 18+
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О фильме

История о трех друзьях, которые проводят длинные выходные в отдаленном домике, намереваясь поохотиться в глубине шведского леса. Однако в один прекрасный день все животные бесследно исчезают, а в лесу становится жутко тихо.
Страна Швеция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 27 мая 2025
Премьера в мире 19 апреля 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Литва N16
19 апреля 2024 Швеция
Производство Film i Väst, MostAlice
Другие названия
Jakt, Hunters on a White Field, Caçadores Em Um Campo Branco, Jakt på ett vitt fält, Łowcy na białej polanie, Mednieki klajumā, 詭獵場
Режиссер
Sarah Gyllenstierna
В ролях
Jens Hultén
Ардалан Эсмаили
Ардалан Эсмаили
Магнус Креппер
Магнус Креппер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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