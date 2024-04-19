История о трех друзьях, которые проводят длинные выходные в отдаленном домике, намереваясь поохотиться в глубине шведского леса. Однако в один прекрасный день все животные бесследно исчезают, а в лесу становится жутко тихо.
СтранаШвеция
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска2024
Премьера онлайн27 мая 2025
Премьера в мире19 апреля 2024
Дата выхода
7 ноября 2024
Литва
N16
19 апреля 2024
Швеция
ПроизводствоFilm i Väst, MostAlice
Другие названия
Jakt, Hunters on a White Field, Caçadores Em Um Campo Branco, Jakt på ett vitt fält, Łowcy na białej polanie, Mednieki klajumā, 詭獵場