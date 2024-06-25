Эйприл, юрист с независимым мышлением, известная тем, что берется за безнадежные дела, решает добиться победы в своем следующем деле. Однако, когда другой, казалось бы, безнадежный клиент Дариуч просит ее защитить его верного пса-компаньона Космоса, Эйприл не может сопротивляться. Она погружается в абсурдность защиты клиента-собачника, противостоя не только правовой системе, но и отстаивая права животных. Разворачивается живое и порой комичное судебное разбирательство, в ходе которого жизнь собаки висит на волоске.
ПроизводствоBande à Part Productions, Atelier de Production, Radio Télévision Suisse (RTS)
Другие названия
Le Procès du chien, Dog on Trial, Hundschuldig, El Juicio De Un Perro, El juicio del perro, O Processo do Cão, Pies przed sądem, Who Let the Dog Bite?, Η δίκη ενός σκύλου, Народ vs Космо, Собачье дело, 犬の裁判, 狗大辯, 被告汪星人