Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Собачье дело
Постер фильма Собачье дело
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Собачье дело

Собачье дело

Le procès du chien 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Эйприл, юрист с независимым мышлением, известная тем, что берется за безнадежные дела, решает добиться победы в своем следующем деле. Однако, когда другой, казалось бы, безнадежный клиент Дариуч просит ее защитить его верного пса-компаньона Космоса, Эйприл не может сопротивляться. Она погружается в абсурдность защиты клиента-собачника, противостоя не только правовой системе, но и отстаивая права животных. Разворачивается живое и порой комичное судебное разбирательство, в ходе которого жизнь собаки висит на волоске.
Собачье дело - trailer
Собачье дело  trailer
Страна Франция / Швейцария
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 31 января 2025
Премьера в мире 25 июня 2024
Дата выхода
11 сентября 2024 Бельгия
13 февраля 2025 Германия
3 апреля 2025 Гонконг IIB
19 июня 2025 Греция
17 января 2025 Испания
7 ноября 2024 Литва N13
4 сентября 2025 Мексика B
16 октября 2025 Сербия o.A.
2 апреля 2025 Тайвань
19 декабря 2024 Украина
11 сентября 2024 Франция
11 сентября 2024 Швейцария
Сборы в мире $940 197
Производство Bande à Part Productions, Atelier de Production, Radio Télévision Suisse (RTS)
Другие названия
Le Procès du chien, Dog on Trial, Hundschuldig, El Juicio De Un Perro, El juicio del perro, O Processo do Cão, Pies przed sądem, Who Let the Dog Bite?, Η δίκη ενός σκύλου, Народ vs Космо, Собачье дело, 犬の裁判, 狗大辯, 被告汪星人
Режиссер
Летиция Дош
Летиция Дош
В ролях
Летиция Дош
Летиция Дош
Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Жан-Паскаль Зади
Энн Дорваль
Энн Дорваль
Анабела Морейра
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Собачье дело
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Собачье дело - trailer
Собачье дело Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли
«Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Фильм с Томом Крузом перевернул традиции японского ранобэ: какой порядок нарушила «Грань будущего» и что с ней будет теперь
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше