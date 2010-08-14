Анна — бывшая фрейлина, которую возжелал король Генрих VIII и для того чтобы добиться ее, вынужден был жениться на ней в 1533 году, после того как заставил представителей своей церкви развести его с первой женой Екатериной Арагонской, даже вопреки отказу Римского папы под угрозой отречения и проклятия…
СтранаГермания
Продолжительность2 часа 13 минут
Год выпуска1920
Премьера онлайн14 августа 2010
Премьера в мире3 декабря 1920
Дата выхода
3 декабря 1920
Германия
31 октября 2024
Чехия
ПроизводствоMessters Projektion GmbH, Projektions-AG Union (PAGU), Universum Film (UFA)
Другие названия
Anna Boleyn, Ana Bolena, Anna Bolena, Anna Boleynová, Anne de Boleyn, Deception, Konung Blåskägg, Korona és vérpad: Boleyn Anna, Άννα Μπόλεϋν, Анна Болейн, デセプション, 安娜·博林