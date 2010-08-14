Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Анна Болейн
1 постер
Киноафиша Фильмы Анна Болейн

Анна Болейн

Anna Boleyn 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Анна — бывшая фрейлина, которую возжелал король Генрих VIII и для того чтобы добиться ее, вынужден был жениться на ней в 1533 году, после того как заставил представителей своей церкви развести его с первой женой Екатериной Арагонской, даже вопреки отказу Римского папы под угрозой отречения и проклятия…
Страна Германия
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1920
Премьера онлайн 14 августа 2010
Премьера в мире 3 декабря 1920
Дата выхода
3 декабря 1920 Германия
31 октября 2024 Чехия
Производство Messters Projektion GmbH, Projektions-AG Union (PAGU), Universum Film (UFA)
Другие названия
Anna Boleyn, Ana Bolena, Anna Bolena, Anna Boleynová, Anne de Boleyn, Deception, Konung Blåskägg, Korona és vérpad: Boleyn Anna, Άννα Μπόλεϋν, Анна Болейн, デセプション, 安娜·博林
Режиссер
Эрнст Любич
В ролях
Henny Porten
Эмиль Яннингс
Paul Hartmann
Ludwig Hartau
Фердинанд фон Альтен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Золотой дубль
Золотой дубль
2026, Россия, спорт, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше