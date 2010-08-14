Анна — бывшая фрейлина, которую возжелал король Генрих VIII и для того чтобы добиться ее, вынужден был жениться на ней в 1533 году, после того как заставил представителей своей церкви развести его с первой женой Екатериной Арагонской, даже вопреки отказу Римского папы под угрозой отречения и проклятия…

Развернуть