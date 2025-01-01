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Джеймс ДюМон
James DuMont
Киноафиша
Персоны
Джеймс ДюМон
Джеймс ДюМон
James DuMont
Дата рождения
12 августа 1975
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Чикаго, США
Популярные фильмы
7.1
Война миров
(2005)
6.9
Тринадцать друзей Оушена
(2007)
6.2
Ячейка 234
(2024)
Фильмография Джеймс ДюМон
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2007
2005
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.2
Ячейка 234
Unit 234
триллер
2024, Канада / США
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5.6
Конфетный переулок
Candy Cane Lane
комедия, фэнтези
2023, США
Смотреть трейлер
6.9
Тринадцать друзей Оушена
Ocean’s Thirteen
криминал, комедия, драма, триллер
2007, США
Рецензия
4.3
Дверь в подвал
The Cellar Door
триллер, ужасы
2007, США
7.1
Война миров
War Of The Worlds
триллер, фантастика, драма
2005, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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