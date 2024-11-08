Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Swan Lake - filmed for IMAX
1 постер
Киноафиша Фильмы Swan Lake - filmed for IMAX

Swan Lake - filmed for IMAX

Swan Lake - filmed for IMAX 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 8 ноября 2024
Дата выхода
8 ноября 2024 Австралия
8 ноября 2024 Болгария
8 ноября 2024 Бразилия
8 ноября 2024 Великобритания U
8 ноября 2024 Германия
8 ноября 2024 Гонконг
8 ноября 2024 Греция
8 ноября 2024 Грузия PG
8 ноября 2024 Дания
8 ноября 2024 Ирландия G
8 ноября 2024 Испания
8 ноября 2024 Канада
8 ноября 2024 Колумбия
8 ноября 2024 Коста-Рика
8 ноября 2024 Латвия U
8 ноября 2024 Малайзия
8 ноября 2024 Мексика
8 ноября 2024 Нидерланды
8 ноября 2024 Новая Зеландия
8 ноября 2024 Норвегия
8 ноября 2024 ОАЭ TBC
8 ноября 2024 Польша
8 ноября 2024 Португалия
8 ноября 2024 США
8 ноября 2024 Сингапур
8 ноября 2024 Филиппины
8 ноября 2024 Франция
8 ноября 2024 Чехия
8 ноября 2024 Эквадор
8 ноября 2024 ЮАР
8 ноября 2024 Южная Корея
8 ноября 2024 Япония
Сборы в мире $74 129
Производство IMAX, JYL Productions
Другие названия
Swan Lake, Le Lac des Cygnes, O Lago dos Cisnes, 白鳥の湖
В ролях
Paul Marque
Sae Eun Park
Héloise Bourdon
Camille Bon
Pablo Legasa
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше