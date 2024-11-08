Menu
Poster of Swan Lake - filmed for IMAX
1 poster
Kinoafisha Films Swan Lake - filmed for IMAX

Swan Lake - filmed for IMAX

Swan Lake - filmed for IMAX 18+
Synopsis

During his birthday's celebration, Prince Siegfried must choose a bride. Trying to escape reality, he dreams of a perfect love. His tutor tries to bring him down to Earth and reminds him of his duties. On a dreamlike getaway, the ...
Country France
Runtime 2 hours 25 minutes
Production year 2024
World premiere 8 November 2024
Release date
8 November 2024 Australia
8 November 2024 Brazil
8 November 2024 Bulgaria
8 November 2024 Canada
8 November 2024 Colombia
8 November 2024 Costa Rica
8 November 2024 Czechia
8 November 2024 Denmark
8 November 2024 Ecuador
8 November 2024 France
8 November 2024 Georgia PG
8 November 2024 Germany
8 November 2024 Great Britain U
8 November 2024 Greece
8 November 2024 Hong Kong
8 November 2024 Ireland G
8 November 2024 Japan
8 November 2024 Latvia U
8 November 2024 Malaysia
8 November 2024 Mexico
8 November 2024 Netherlands
8 November 2024 New Zealand
8 November 2024 Norway
8 November 2024 Philippines
8 November 2024 Poland
8 November 2024 Portugal
8 November 2024 Singapore
8 November 2024 South Africa
8 November 2024 South Korea
8 November 2024 Spain
8 November 2024 UAE TBC
8 November 2024 USA
Worldwide Gross $74,129
Production IMAX, JYL Productions
Also known as
Swan Lake, Le Lac des Cygnes, O Lago dos Cisnes, 白鳥の湖
Cast
Paul Marque
Sae Eun Park
Héloise Bourdon
Camille Bon
Pablo Legasa
Cast and Crew

Film rating

7.6
Rate 15 votes
7.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
