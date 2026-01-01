Оповещения от Киноафиши
Сумасшествие вокруг марихуаны: Киномюзикл
Награды и номинации фильма Сумасшествие вокруг марихуаны: Киномюзикл
Награды и номинации фильма Сумасшествие вокруг марихуаны: Киномюзикл 2005
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Music and Lyrics
Победитель
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Номинант
