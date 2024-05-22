Оповещения от Киноафиши
Вьет и Нам

Trong lòng dat 18+
Страна Франция / Германия / Италия / Нидерланды / Филиппины / Сингапур / США / Вьетнам
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 2 мая 2025
Премьера в мире 22 мая 2024
Дата выхода
7 августа 2025 Германия
7 марта 2025 Литва N16
25 сентября 2024 Франция
Сборы в мире $58 192
Производство Epicmedia Productions, E&W Films, Deuxieme Ligne Films
Другие названия
Trong lòng dat, Viet and Nam, Viet und Nam, Trong Lòng Đất, Viet e Nam, Viet i Nam, Viêt và Nam, Вьет и Нам, 越與南
Режиссер
Minh Quy Truong
В ролях
Thanh Hai Pham
Duy Bao Dinh Dao
Thi Nga Nguyen
Viet Tung Le
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
