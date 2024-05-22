Вьет и Нам
Trong lòng dat
Страна
Франция / Германия / Италия / Нидерланды / Филиппины / Сингапур / США / Вьетнам
Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
2 мая 2025
Премьера в мире
22 мая 2024
Дата выхода
|7 августа 2025
|Германия
|
|
|7 марта 2025
|Литва
|
|N16
|25 сентября 2024
|Франция
|
|
Сборы в мире
$58 192
Производство
Epicmedia Productions, E&W Films, Deuxieme Ligne Films
Другие названия
Trong lòng dat, Viet and Nam, Viet und Nam, Trong Lòng Đất, Viet e Nam, Viet i Nam, Viêt và Nam, Вьет и Нам, 越與南