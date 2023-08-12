В ролях
Meghan Carrasquillo
Valentina Armas
Крис Кливлэнд
Curtis Burman
Becki Hayes
Larisa Burman
Daniel Macedo
Hotel Staff
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Крис Кано, Микель Шэйн Пратнер, Philip Ramirez
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
12 августа 2023
Премьера в мире
12 августа 2023
Дата выхода
|25 июля 2024
|Катар
|
|
|25 июля 2024
|ОАЭ
|
|TBC
Сборы в мире
$36 053
Производство
The Asylum, Acme Holding Company
Другие названия
Blind Waters, Blind Waters - Terrore dagli abissi, Pime vesi, Мутные воды