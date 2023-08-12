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Постер фильма Слепые воды
3.4
Киноафиша Фильмы Слепые воды
3.4

Слепые воды

, 2023
Blind Waters
США / боевик, ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Слепые воды
3.4

В ролях

Meghan Carrasquillo
Valentina Armas
Noam Sigler
Weston
Франциско Анджелини
Gabe
Мартин Кюипер
Nico
Крис Кливлэнд
Curtis Burman
Jhey Castles
Margo
Becki Hayes
Larisa Burman
Paty Cruz
Eliza Burman
Gabriel Angulo
Ramirez
Daniel Macedo
Hotel Staff
Режиссер Энтони Ферранте
Сценарист Энтони Ферранте
Композитор Крис Кано, Микель Шэйн Пратнер, Philip Ramirez
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 августа 2023
Премьера в мире 12 августа 2023
Дата выхода
25 июля 2024 Катар
25 июля 2024 ОАЭ TBC
Сборы в мире $36 053
Производство The Asylum, Acme Holding Company
Другие названия
Blind Waters, Blind Waters - Terrore dagli abissi, Pime vesi, Мутные воды

Рейтинг фильма

3.4
Оцените 10 голосов
3.4 IMDb

Отзывы о фильме

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