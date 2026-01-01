Оповещения от Киноафиши
Женские судьбы

Frauenschicksale 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Германия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1952
Премьера в мире 12 июня 1952
Дата выхода
12 июня 1952 Германия
17 ноября 1952 Румыния
Производство Deutsche Film (DEFA)
Другие названия
Frauenschicksale, Destinies of Women, Destins de femmes, Destinul unor femei, Losy kobiet, Женские судьбы
Режиссер
Златан Дудов
В ролях
Соня Зуттер
Лотта Лебингер
Аннелис Бук
Мали Дельшафт
Ханна Ригер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
