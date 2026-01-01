Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина»
1
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Женские судьбы
Женские судьбы
Frauenschicksale
18+
драма
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
1952
Премьера в мире
12 июня 1952
Дата выхода
12 июня 1952
Германия
17 ноября 1952
Румыния
Производство
Deutsche Film (DEFA)
Другие названия
Frauenschicksale, Destinies of Women, Destins de femmes, Destinul unor femei, Losy kobiet, Женские судьбы
Режиссер
Златан Дудов
В ролях
Соня Зуттер
Лотта Лебингер
Аннелис Бук
Мали Дельшафт
Ханна Ригер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
