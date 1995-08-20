Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мали Дельшафт
Maly Delschaft
Киноафиша
Персоны
Мали Дельшафт
Мали Дельшафт
Maly Delschaft
Дата рождения
4 декабря 1898
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
20 августа 1995
Место рождения
Гамбург, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.7
Последний человек
(1924)
7.4
Варьете
(1925)
6.6
Дантон
(1921)
Фильмография Мали Дельшафт
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мелодрама
Год
Все
1952
1942
1925
1924
1921
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
6.4
Женские судьбы
Frauenschicksale
драма
1952, Германия
Глазами женщины
Mit den Augen einer Frau
драма
1942, Германия
7.4
Варьете
Varieté
драма, мелодрама, криминал
1925, Германия
7.7
Последний человек
Letzte Mann, Der
драма
1924, Германия
6.6
Дантон
Danton
драма
1921, Германия
