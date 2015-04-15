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Autism in Love
Autism in Love
Autism in Love
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
драма
мелодрама
Страна
США
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
15 апреля 2015
Другие названия
Autism in Love, Autism ja armastus, Autyzm i miłość
Режиссер
Matt Fuller
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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