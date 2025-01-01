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Киноафиша Фильмы Незабытая песня

Незабытая песня

Nezabytaya pesnya 18+
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О фильме

Белоруссия в огне Великой Отечественной войны. Саттар приносит своего раненого друга Миколу в родное село, но там уже хозяйничают фашисты. Родители прячут обоих в доме. Здесь Саттар знакомится с Мариной. Неожиданно появляются гитлеровцы и, не найдя солдат, уводят отца Миколы. Чтобы спасти его, узбекский паренек отдает себя в руки фашистов. Но поздно — отца Миколы уже расстреляли, пленных отправляют за колючую проволоку. Сбежав из лагеря, Саттар становится партизаном по кличке Казбек. После войны он приезжает в белорусское село и встречается с Мариной, но она уже совсем другая — так исковеркала ее война. С горечью в сердце уезжает Саттар, но он никогда не забудет песню о любви и войне, услышанную им в Белоруссии в те огненные годы.
Страна СССР
Год выпуска 1975
Другие названия
Nezabytaya pesnya, Felejthetetlen dal, The Unforgotten Song, Незабытая песня
Режиссер
Ravil Batyrov
В ролях
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Yuri Bogomolov
Leonas Ciunis
Геннадий Гарбук
Кира Головко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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