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Явление мертвеца
Arillo de hombre muerto
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
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О фильме
У 42-летней Далии бесследно исчезает муж. Ее жизнь и работа машинистом метро начинают рушиться, а жестокое безразличие окружающих погружает героиню в темный туннель, который, кажется, ведет в никуда.
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Страна
Мексика
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
10 марта 2024
Бюджет
19 000 000 MXN
Производство
Albricias Producción, JP&K Films
Другие названия
Arillo de hombre muerto, Dead Man's Switch
Режиссер
Alejandro Gerber Bicecci
В ролях
Адриана Пас
Ноэ Эрнандес
Gabo Anguiano
Andrea Jimenez Camacho
Mariel Molino
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
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