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Явление мертвеца

Arillo de hombre muerto 18+
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О фильме

У 42-летней Далии бесследно исчезает муж. Ее жизнь и работа машинистом метро начинают рушиться, а жестокое безразличие окружающих погружает героиню в темный туннель, который, кажется, ведет в никуда.
Страна Мексика
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 10 марта 2024
Бюджет 19 000 000 MXN
Производство Albricias Producción, JP&K Films
Другие названия
Arillo de hombre muerto, Dead Man's Switch
Режиссер
Alejandro Gerber Bicecci
В ролях
Адриана Пас
Ноэ Эрнандес
Gabo Anguiano
Andrea Jimenez Camacho
Mariel Molino
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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