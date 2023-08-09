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Akharin Tavalod
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Иран
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
9 августа 2023
Дата выхода
9 августа 2023
Иран
Другие названия
Akharin Tavalod, The Last Birthday, El último cumpleaños
Режиссер
Navid Mahmoudi
В ролях
Elnaz Shakerdoost
Pedram Sharifi
Sheida Khaligh
Armin Rahimian
Niloufar Koukhani
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.8
Оцените
10
голосов
5
IMDb
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