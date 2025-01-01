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Жизнь как чудо
Жизнь как чудо
Zivot je cudo
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
мелодрама
Страна
Сербия и Черногория
Продолжительность
50 минут
Год выпуска
2006
Производство
Rasta Films
Другие названия
Zivot je cudo, La vida es un milagro, Life Is a Miracle, Жизнь как чудо
Режиссер
Эмир Кустурица
В ролях
Славко Штимац
Весна Тривалич
Александар Берчек
Стрибор Кустурица
Мирьяна Каранович
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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