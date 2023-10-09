Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
Ограбление по-аризонски

The Last Stop in Yuma County 18+
О фильме

Коммивояжер застревает в тихом городке округа Юма в ожидании, когда на заправку привезут бензин. Как и другие автомобилисты, он располагается в близлежащем кафе. Туда же заходят и двое бандитов, ограбивших банк в соседнем городе. Поскольку преступники скрылись на узнаваемой машине, про которую в новостях слышали абсолютно все, обстановка в кафе быстро накаляется. Но, похоже, никто из добропорядочных граждан в полицию звонить не собирается. Каждый мечтает сам заполучить большой куш.

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 10 мая 2024
Премьера в мире 9 октября 2023
Дата выхода
18 октября 2024 Испания
6 августа 2025 Франция
Сборы в мире $685 184
Производство Local Boogeyman Productions, Carte Blanche, Random Lane Productions
Другие названия
The Last Stop in Yuma County, A Última Parada do Arizona, Az utolsó megálló Yuma megyében, La última parada de Arizona, Last Stop: Yuma County, Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma, Poslední zastávka v Yumě, Η τελευταία στάση στην κομητεία Γιούμα, Ограбление по-аризонски, Остання зупинка в окрузі Юма
Режиссер
Francis Galluppi
В ролях
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Джоселин Донахью
Джоселин Донахью
Ричард Брэйк
Ричард Брэйк
Майкл Эбботт мл.
Майкл Эбботт мл.
Джин Джонс
Джин Джонс
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Ограбление по-аризонски - смотреть в онлайн-кинотеатре

Ограбление по-аризонски
Кадры из фильма
