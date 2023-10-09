Коммивояжер застревает в тихом городке округа Юма в ожидании, когда на заправку привезут бензин. Как и другие автомобилисты, он располагается в близлежащем кафе. Туда же заходят и двое бандитов, ограбивших банк в соседнем городе. Поскольку преступники скрылись на узнаваемой машине, про которую в новостях слышали абсолютно все, обстановка в кафе быстро накаляется. Но, похоже, никто из добропорядочных граждан в полицию звонить не собирается. Каждый мечтает сам заполучить большой куш.
|18 октября 2024
|Испания
|6 августа 2025
|Франция
В 1980-х в пустыне Аризоны коммивояжёр продаёт ножи. В… Читать дальше…