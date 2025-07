Страна Италия

Продолжительность 1 час 40 минут

Год выпуска 2021

Премьера в мире 8 ноября 2021

Сборы в мире $18 889

Производство 3D Produzioni, Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo

Другие названия

Napoleone - Nel nome dell'arte, Napoleon: In the Name of Art, Napoleon - In the Name of Art, Napoleão - Em Nome da Arte, Napoleon - În numele artei, Napóleon 200, Napoleón: en el nombre del arte, Napoleon. W imię sztuki