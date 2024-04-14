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Telling Nonie
Telling Nonie
Telling Nonie
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
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Страна
Израиль
Продолжительность
51 минута
Год выпуска
2023
Премьера в мире
14 апреля 2024
Дата выхода
14 апреля 2024
Хорватия
Производство
Ananey - Paramount, Ananey Studios
Другие названия
Telling Nonie, Nonie, Ayuni
Режиссер
Paz Schwartz
Uriel Sinai
В ролях
Yitzhak Ini Abadi
Nonie Darwish
Shirin Navidi
Nathan Rahav
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.2
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
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