Невероятные приключения в параллельном мире

Lahazat Lazeeza 18+
О фильме

Салех и Дория - семейная пара, которая живет несчастливой жизнью. У них есть озорной сын, который постоянно доставляет им проблемы, а родители всегда обвиняют друг друга в этих проблемах и уклоняются от ответственности. Однажды, после сильной ссоры между ними, Дория уходит из дома, и Салех остается один. В гараже своего дома Салех обнаруживает странный светящийся портал. Перейдя через портал, Салех попадает в параллельный мир, в котором существует лучшая версия его дома, его семьи и его жизни. 

 

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 июня 2024
Премьера в мире 10 апреля 2024
Дата выхода
10 апреля 2024 Египет
12 апреля 2024 Финляндия Tulossa
Сборы в мире $1 316 477
Другие названия
Fasel men el-Lahazat el-Ladhidhah, Fasel Men El Lahazat El Lazeeza, Çılgın Yolculuk, Невероятные приключения в параллельном мире
В ролях
Hesham Maged
Хана эль Захид
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

