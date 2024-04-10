Салех и Дория - семейная пара, которая живет несчастливой жизнью. У них есть озорной сын, который постоянно доставляет им проблемы, а родители всегда обвиняют друг друга в этих проблемах и уклоняются от ответственности. Однажды, после сильной ссоры между ними, Дория уходит из дома, и Салех остается один. В гараже своего дома Салех обнаруживает странный светящийся портал. Перейдя через портал, Салех попадает в параллельный мир, в котором существует лучшая версия его дома, его семьи и его жизни.