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Постер фильма Ромео
Постер фильма Ромео
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 6
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Ромео

Ромео

Romeo 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 11 апреля 2024
Дата выхода
11 апреля 2024 Индия UA
11 апреля 2024 ОАЭ TBC
Сборы в мире $23 764
Производство Good Devil, Vijay Anthony Film Corporation
Другие названия
Romeo
Режиссер
Vinayak Vaithiyanathan
В ролях
Виджай Антони
Mirnalini Ravi
Йоги Бабу
Thalaivasal Vijay
Илаварасу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 14 голосов
6 IMDb
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