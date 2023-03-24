Тисато и Махиро запретили выполнять задания, потому что они нарушили правила организации?! Нуждаясь в деньгах, чтобы свести концы с концами, они возобновили свою работу неполный рабочий день. Эти двое заняты работой, чтобы заработать деньги, но внезапно сталкиваются с другими убийцами, преследующими их. Что им делать, если они не могут раскрыть свою личность как убийцы, когда они не при исполнении служебных обязанностей?