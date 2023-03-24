Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Детки-убийцы 2
Постер фильма Детки-убийцы 2
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Детки-убийцы 2

Детки-убийцы 2

Baby Assassins 2 Babies 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Тисато и Махиро запретили выполнять задания, потому что они нарушили правила организации?! Нуждаясь в деньгах, чтобы свести концы с концами, они возобновили свою работу неполный рабочий день. Эти двое заняты работой, чтобы заработать деньги, но внезапно сталкиваются с другими убийцами, преследующими их. Что им делать, если они не могут раскрыть свою личность как убийцы, когда они не при исполнении служебных обязанностей?

Страна Япония
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 ноября 2023
Премьера в мире 24 марта 2023
Дата выхода
24 марта 2023 Австралия M
13 июля 2023 Южная Корея 15
24 марта 2023 Япония
Другие названия
Beibî Warukyûre 2 Beibî, Baby Assassins: 2 Babies, Baby Assassins 2, Baby Walkure 2 Babies, Młodzi mordercy 2, Детки-убийцы 2, ベイビーわるきゅーれ 2 ベイビー, 辣妹刺客：奪命雙煞
Режиссер
Yugo Sakamoto
В ролях
Atom Mizuishi
Тецу Ватанабе
Saori Izawa
Oto Abe
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше