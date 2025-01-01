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Mahajatra
Mahajatra
Mahajatra
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
Непал
Продолжительность
2 часа 40 минут
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$7 334
Производство
Jeet Films Entertainment, Shatkon Arts
Другие названия
Mahajatra, Maha Jatra
Режиссер
Прадип Бхаттараи
В ролях
Хари Банша Ачарья
Бипин Карки
Рабиндра Сингх Бания
Рабиндра Джа
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
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