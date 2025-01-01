«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его

Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему

Фанаты ждали экранизацию книги, а получили что-то непонятное: 5 фильмов, которые исказили первоисточник и не прогадали

«Сатирический бриллиант»: американцы в восторге от этой комедии СССР — оценили на 7.8 и сравнили с «Безумным Максом»

Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета

Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон

Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые

16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте

«Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)

«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает