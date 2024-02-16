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The Fable
18+
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драма
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Страна
Индия / США
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
6 апреля 2024
Премьера в мире
16 февраля 2024
Производство
Maxmedia, Pine to Pineapple Pictures, Prspctvs Productions
Другие названия
The Fable, Baśń
В ролях
Манодж Баджпаи
Приянка Бозе
Дипак Добриял
Тилотама Шом
Awan Pookot
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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