Постер фильма Менің атым қызболсын
1 постер
Менің атым қызболсын

Менің атым қызболсын

Menin atym kyzbolsyn 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Адиль - помощник прокурора, единственный сын в патриархальной семье. Выслуживаясь на работе перед шефом, он «отмазывает» в суде семейного абьюзера - сынка высокопоставленного чиновника, избивающего жену. Однажды он просыпается в альтернативной вселенной, где мужчины и женщины занимают обратные роли. В этом мире он сталкивается с неравенством и предвзятым отношением к мужчинам. Адиль меняет свои взгляды на гендерное равенство и решает помочь жертве семейного насилия. Его действия приводят к увольнению из прокуратуры, но он продолжает бороться за справедливость. В конце концов, он решает стать независимым правозащитником.

Менің атым қызболсын - трейлер
Менің атым қызболсын  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 30 мая 2024
Дата выхода
30 мая 2024 Казахстан 12+
Производство Tiger Films, Moonlight Pictures
Другие названия
Menin atym Kyzbolsyn, Менің атым Қызболсын, My Name is Qyzbolsyn, Menin atym Qyzbolsyn, Meu Nome é Kyzbolsyn, Меня зовут Қызболсын, Моє ім'я Кызболсын, 私の名前はキズボルシン
Режиссер
Максат Оспанов
В ролях
Еламан Есентаев
Азат Сейтметов
Азиз Бейшеналиев
Мансар Орынхан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 4 голоса
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино

Менің атым қызболсын - смотреть в онлайн-кинотеатре

Менің атым қызболсын

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Менің атым қызболсын - трейлер
Менің атым қызболсын Трейлер
Все трейлеры
