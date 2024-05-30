Адиль - помощник прокурора, единственный сын в патриархальной семье. Выслуживаясь на работе перед шефом, он «отмазывает» в суде семейного абьюзера - сынка высокопоставленного чиновника, избивающего жену. Однажды он просыпается в альтернативной вселенной, где мужчины и женщины занимают обратные роли. В этом мире он сталкивается с неравенством и предвзятым отношением к мужчинам. Адиль меняет свои взгляды на гендерное равенство и решает помочь жертве семейного насилия. Его действия приводят к увольнению из прокуратуры, но он продолжает бороться за справедливость. В конце концов, он решает стать независимым правозащитником.