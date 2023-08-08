Бармен в заведении «Падающая звезда» обнаруживает, что его хотят убить. Вдруг он встречает человека, как две капли воды, похожего на него самого. Идеальный план возникает сам по себе: нанять двойника работать вместо себя, чтобы тот принял удар на себя. Но эта идея приводит к непредсказуемым последствиям.

