Бармен в заведении «Падающая звезда» обнаруживает, что его хотят убить. Вдруг он встречает человека, как две капли воды, похожего на него самого. Идеальный план возникает сам по себе: нанять двойника работать вместо себя, чтобы тот принял удар на себя. Но эта идея приводит к непредсказуемым последствиям.
L'étoile filante, The Falling Star, A Estrela Cadente, Den fallande stjärnan, Estrela Cadente, I misteri del bar Étoile, Spadająca gwiazda, Πεφταστέρι, Зірка, що падає, Падащата звезда, Падающая звезда, 日落喜劇