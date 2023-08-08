Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Падающая звезда
1 постер
Киноафиша Фильмы Падающая звезда

Падающая звезда

L'étoile filante 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Бармен в заведении «Падающая звезда» обнаруживает, что его хотят убить. Вдруг он встречает человека, как две капли воды, похожего на него самого. Идеальный план возникает сам по себе: нанять двойника работать вместо себя, чтобы тот принял удар на себя. Но эта идея приводит к непредсказуемым последствиям.
Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 октября 2024
Премьера в мире 8 августа 2023
Дата выхода
16 апреля 2024 Бразилия 14
28 марта 2024 Гонконг
11 апреля 2024 Италия
31 января 2024 Франция
Сборы в мире $25 622
Производство Courage Mon Amour, Moteur S'il Vous Plaît, VOO
Другие названия
L'étoile filante, The Falling Star, A Estrela Cadente, Den fallande stjärnan, Estrela Cadente, I misteri del bar Étoile, Spadająca gwiazda, Πεφταστέρι, Зірка, що падає, Падащата звезда, Падающая звезда, 日落喜劇
Режиссер
Доминик Абель
Доминик Абель
Фиона Гордон
Фиона Гордон
В ролях
Фиона Гордон
Фиона Гордон
Доминик Абель
Доминик Абель
Филипп Мартц
Бруно Роми
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше