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Постер фильма Тёмная сторона Элвиса
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Киноафиша Фильмы Тёмная сторона Элвиса

Тёмная сторона Элвиса

The Evils Surrounding Elvis 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История мальчика из Миссиппи, который стал королем рок-н-ролла, известна всем. Элвис Пресли был и остается настолько популярной персоной, что, кажется, изучена уже каждая минута его жизни. Тем не менее, постоянно выходят новые фильмы и книги об этом поистине культовом артисте. Новое биографическое исследование тщательно анализирует факты о том, как люди, притянутые славой и успехами певца, использовали Элвиса для получения собственной выгоды. К сожалению, зависть, ложь, манипуляции и предательства неизбежны, если тебе поклоняются миллионы.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 сентября 2023
Дата выхода
1 сентября 2023 США PG
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
The Evils Surrounding Elvis

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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Тёмная сторона Элвиса
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