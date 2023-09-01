История мальчика из Миссиппи, который стал королем рок-н-ролла, известна всем. Элвис Пресли был и остается настолько популярной персоной, что, кажется, изучена уже каждая минута его жизни. Тем не менее, постоянно выходят новые фильмы и книги об этом поистине культовом артисте. Новое биографическое исследование тщательно анализирует факты о том, как люди, притянутые славой и успехами певца, использовали Элвиса для получения собственной выгоды. К сожалению, зависть, ложь, манипуляции и предательства неизбежны, если тебе поклоняются миллионы.