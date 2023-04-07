Оповещения от Киноафиши
Анималия
Анималия

Анималия

Animalia 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция / Марокко
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 июня 2024
Премьера в мире 7 апреля 2023
Дата выхода
12 декабря 2025 Великобритания 12A
11 января 2024 Германия 12
5 апреля 2024 Испания 12
27 июня 2024 Нидерланды 12
9 августа 2023 Франция
Сборы в мире $50 552
Производство Wrong Films, Srab Films, Dounia Productions
Другие названия
Animalia, Parmi nous, Aramızdalar, Ανιμάλια, Анималия, 超感啟示路, 超感默示錄
Режиссер
Sofia Alaoui
В ролях
Oumaima Barid
Мехди Дехби
Мехди Дехби
Fouad Oughaou
Souad Khouyi
Rajaa Essaaidi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
10 голосов
5.9 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов
Кадры из фильма
