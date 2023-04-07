Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Места съёмок
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Анималия
Анималия
Animalia
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
фантастика
триллер
Страна
Франция / Марокко
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
18 июня 2024
Премьера в мире
7 апреля 2023
Дата выхода
12 декабря 2025
Великобритания
12A
11 января 2024
Германия
12
5 апреля 2024
Испания
12
27 июня 2024
Нидерланды
12
9 августа 2023
Франция
Сборы в мире
$50 552
Производство
Wrong Films, Srab Films, Dounia Productions
Другие названия
Animalia, Parmi nous, Aramızdalar, Ανιμάλια, Анималия, 超感啟示路, 超感默示錄
Режиссер
Sofia Alaoui
В ролях
Oumaima Barid
Мехди Дехби
Fouad Oughaou
Souad Khouyi
Rajaa Essaaidi
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667