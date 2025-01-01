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Вдали от дерева
Вдали от дерева
Daleko od stromu
18+
Напомним о выходе в прокат
короткометражный
Страна
Чехия
Продолжительность
23 минуты
Год выпуска
2023
Производство
Tomas Bata University
Другие названия
Daleko od stromu, Far from the Tree
Режиссер
Emma Marková
В ролях
Tamara Kotrbová
Marika Malá
Jakub Kalvoda
Jana Tomecková
Jan Vales
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