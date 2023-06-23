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6.8
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Бычий бег
6.8
Бычий бег
, 2023
Bull Run
Испания / комедия, документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.8
В ролях
José Antonio Bravo
Miguel Ángel Gonzalez
Self
Макс Кайзер
Self
Роберт Кийосаки
Self
Stephan Livera
Self
Lorena Ortiz
Self
Monica Taher
Self
Режиссер
Ana Ramón Rubio
Сценарист
Ana Ramón Rubio
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
23 июня 2023
Дата выхода
26 апреля 2024
Испания
Бюджет
$380 000
Сборы в мире
$4 488
Производство
Cosabona Films
Другие названия
Bull Run
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
11
голосов
6.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 5 марта 2024
Отзывы о фильме
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