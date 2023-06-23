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Постер фильма Бычий бег
6.8
Киноафиша Фильмы Бычий бег
6.8

Бычий бег

, 2023
Bull Run
Испания / комедия, документальный / 18+
Постер фильма Бычий бег
6.8

В ролях

José Antonio Bravo
Miguel Ángel Gonzalez
Self
Макс Кайзер
Self
Роберт Кийосаки
Self
Stephan Livera
Self
Lorena Ortiz
Self
Monica Taher
Self
Режиссер Ana Ramón Rubio
Сценарист Ana Ramón Rubio
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 июня 2023
Дата выхода
26 апреля 2024 Испания
Бюджет $380 000
Сборы в мире $4 488
Производство Cosabona Films
Другие названия
Bull Run

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 марта 2024

Отзывы о фильме

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