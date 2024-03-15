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Постер фильма Убийство Мубарака
6.4
Убийство Мубарака - Трейлер
Киноафиша Фильмы Убийство Мубарака
6.4

Убийство Мубарака

, 2024
Murder Mubarak
Индия / комедия, ужасы, детектив / 18+
Трейлеры
Постер фильма Убийство Мубарака
6.4
Убийство Мубарака - Трейлер
Убийство Мубарака  Трейлер

В ролях

Димпл Кападиа
Cookie Katoch
Панкадж Трипати
Панкадж Трипати
[ACP] Bhawani Singh
Сара Али Хан
Bambi Todi
Тиска Чопра
Roshni Batra
Виджай Варма
Aakash Dogra
Каришма Капур
Shehnaz Noorani
Сухаил Найар
Yash Batra
Санджай Капур
Ranvijay Singh
Kiara Sadh
Little Girl
Paloma Monnappa
Tambola Singer
Ашим Гулати
Leo Mathews
Бриджендра Кала
Guppie Ram
Режиссер Хоми Ададжаниа
Сценарист Anuja Chauhan, Sanjay R Bhardwaj, Газаль Дхаливал, Suprotim Sengupta
Композитор Sachin Sanghvi, Jigar Saraiya
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 15 марта 2024
Премьера в мире 15 марта 2024
Производство Maddock Films
Другие названия
Murder Mubarak, Un asesinato, sin duda, Assassinato de Elite, Gratulacje, to morderstwo, Mutlak Cinayet, Вітаю, це вбивство, Поздравляю, это убийство, マーダー・ムバラク, 唉呀是謀殺, 谋杀穆巴拉克, قتل مبارک

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 4 марта 2024

Трейлеры фильма

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Убийство Мубарака - Трейлер
Убийство Мубарака Трейлер
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Отзывы о фильме

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