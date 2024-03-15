В ролях
Димпл Кападиа
Cookie Katoch
Виджай Варма
Aakash Dogra
Санджай Капур
Ranvijay Singh
Paloma Monnappa
Tambola Singer
Бриджендра Кала
Guppie Ram
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Anuja Chauhan, Sanjay R Bhardwaj, Газаль Дхаливал, Suprotim Sengupta
Композитор
Sachin Sanghvi, Jigar Saraiya
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
15 марта 2024
Премьера в мире
15 марта 2024
Производство
Maddock Films
Другие названия
Murder Mubarak, Un asesinato, sin duda, Assassinato de Elite, Gratulacje, to morderstwo, Mutlak Cinayet, Вітаю, це вбивство, Поздравляю, это убийство, マーダー・ムバラク, 唉呀是謀殺, 谋杀穆巴拉克, قتل مبارک