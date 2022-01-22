Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
22 января 2022
Премьера в мире
22 января 2022
Дата выхода
|18 марта 2024
|Грузия
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|R
|10 декабря 2022
|Дания
|
|15
|2 декабря 2022
|Финляндия
|
|K-16
Бюджет
$1 050 000
Сборы в мире
$46 077
Производство
Menkesfilm, Eos World Fund, Eos World Fund
Другие названия
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