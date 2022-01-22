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Постер фильма Промытые мозги: Секс, камера, власть
6.3
Киноафиша Фильмы Промытые мозги: Секс, камера, власть
6.3

Промытые мозги: Секс, камера, власть

, 2022
Brainwashed: Sex-Camera-Power
США / документальный / 18+
Постер фильма Промытые мозги: Секс, камера, власть
6.3

В ролях

Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
Self
Кэтрин Хардвик
Кэтрин Хардвик
Self
Элиза Хиттман
Элиза Хиттман
Self
Джилл Солоуэй
Пенелопа Сфирис
Шарлин Йи
Шарлин Йи
Эми Зиринг Кофман
Rhiannon Aarons
Self
Raja Bhattar
Self
Lara Dale
Self
Джули Дэш
Self
Sandra de Castro Buffington
Self
Режиссер Nina Menkes
Сценарист Nina Menkes
Композитор Шэрон Фарбер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 22 января 2022
Премьера в мире 22 января 2022
Дата выхода
18 марта 2024 Грузия R
10 декабря 2022 Дания 15
2 декабря 2022 Финляндия K-16
Бюджет $1 050 000
Сборы в мире $46 077
Производство Menkesfilm, Eos World Fund, Eos World Fund
Другие названия
Brainwashed: Sex-Camera-Power, Brainwashed, Brainwashed - Sexismus im Kino, Brainwashed: Le sexisme au cinéma, Brainwashed: seks, kamera, władza, Isprana mozga: Seks-kamera-moć, Manipulación: Sexo, cámara, poder, Πλύση εγκεφάλου: Σεξ-κάμερα-εξουσία, 洗脑影像：性、镜头和权力, ブレインウォッシュセックス-カメラ-パワー, Sex.Macht.Manipulation - Der männliche Blick im Film, ブレインウォッシュ セックス・カメラ・パワー

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 29 февраля 2024

Отзывы о фильме

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