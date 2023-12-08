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Постер фильма Спасая души
4.9
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4.9

Спасая души

, 2023
All Souls
Великобритания, США / боевик, криминал, драма / 18+
Постер фильма Спасая души
4.9

О фильме

Молодая женщина Ривер одна воспитывает маленькую дочку Джейд, которую нежно любит. Однако девушке приходится постоянно рисковать, чтобы прокормить ребенка, ведь ее деятельность незаконна и связана с распространением наркотиков. Однажды Ривер попадает в руки полицейских, которые вынуждают ее работать информатором под прикрытием. Но в какой-то момент все идет не по плану, и Ривер попадает в местный наркокартель, которым заправляют отъявленные головорезы. Чудом девушке удается избежать смерти и совершить побег из логова преступников. Однако, вернувшись домой, Ривер не находит там своей дочери. В полном отчаянии мать начинает ожесточенную борьбу за жизнь своего ребенка, вступив в схватку с главарем наркокартеля.

В ролях

Майки Мэдисон
Майки Мэдисон
Крэйг ЭнДжи
Самуэль Рукия
Джесс Габор
Джесс Габор
Madison
Зак Вилла
Зак Вилла
Moise Amadou
Dude
Billie J Bradford
Alex
Calvin Clausell Jr.
Vic
Mia Love Disnard
Jade
G-Eazy
Silas
Polina Gourin
Dancer
Xavier Jimenez
Frankie
Режиссер Эммануэль Пикетт
Сценарист Anthony Ragnone II
Композитор Оливер Коутс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 декабря 2023
Премьера в мире 8 декабря 2023
Дата выхода
28 марта 2025 Испания 16

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Particular Crowd, Grindstone Entertainment Group, Sigh Films
Другие названия
All Souls, La informante, A Informante, Kayıp Ruhlar, Le Prix du Sang, Mroczne dusze, Спасая души

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Обновлено 29 февраля 2024

Отзывы о фильме

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