Молодая женщина Ривер одна воспитывает маленькую дочку Джейд, которую нежно любит. Однако девушке приходится постоянно рисковать, чтобы прокормить ребенка, ведь ее деятельность незаконна и связана с распространением наркотиков. Однажды Ривер попадает в руки полицейских, которые вынуждают ее работать информатором под прикрытием. Но в какой-то момент все идет не по плану, и Ривер попадает в местный наркокартель, которым заправляют отъявленные головорезы. Чудом девушке удается избежать смерти и совершить побег из логова преступников. Однако, вернувшись домой, Ривер не находит там своей дочери. В полном отчаянии мать начинает ожесточенную борьбу за жизнь своего ребенка, вступив в схватку с главарем наркокартеля.