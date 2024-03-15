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Ретроспектива
8.5
Ретроспектива
, 2023
Retrospect
США / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
8.5
Ретроспектива
Трейлер
Трейлер
В ролях
Grace Bozza
Mara
Liam Burke
Douglas
Davis Lennon Clark
Kenneth
Alexandra Lenore
Emily
Laurie Hamfeldt Mahoney
Genie
Режиссер
Cornelius Broderick
Сценарист
Craig Cure
Композитор
Craig Cure
,
Jo Koffee
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
15 марта 2024
Дата выхода
15 марта 2024
Болгария
Бюджет
$55 000
Производство
Darkershade Entertainment
Другие названия
Retrospect
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Рейтинг фильма
8.5
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Обновлено 22 февраля 2026
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