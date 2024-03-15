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Постер фильма Ретроспектива
8.5
Ретроспектива - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ретроспектива
8.5

Ретроспектива

, 2023
Retrospect
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ретроспектива
8.5
Ретроспектива - Трейлер
Ретроспектива  Трейлер

В ролях

Grace Bozza
Mara
Liam Burke
Douglas
Davis Lennon Clark
Kenneth
Alexandra Lenore
Emily
Laurie Hamfeldt Mahoney
Genie
Режиссер Cornelius Broderick
Сценарист Craig Cure
Композитор Craig Cure, Jo Koffee
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 15 марта 2024
Дата выхода
15 марта 2024 Болгария
Бюджет $55 000
Производство Darkershade Entertainment
Другие названия
Retrospect

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 22 февраля 2026

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Отзывы о фильме

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